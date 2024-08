„Neue Straßenlichter sind nicht hell genug“

Umstellung läuft bis 2025

Nicht nur an diesem Aktionstag ist es einigen Steyrern in der Nacht zu dunkel. Sie kritisieren, dass durch die derzeit laufende Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die neuen Lampen lediglich einen schummrigen Schein liefern und nur nach unten strahlen. Die schlecht beleuchteten Gehsteige seien dadurch nicht mehr so sicher. Aktuell werden etwa die Hälfte aller 6600 Lichtpunkte bereits mit LED betrieben, der Rest wird bis 2025 umgerüstet.