„Jedermann“-Störer akzeptierten Geldstrafen nicht

Security-Mitarbeiter und zwei Polizisten in Zivil konnten die Klimaaktivisten nach wenigen Metern anhalten. Diese begannen darauf, für einige Sekunden lang, lautstark Parolen zum Thema Klimawandel zu skandieren: „Hört auf den Klimarat“ oder „Wir alle sind die letzte Generation vor den Kipppunkten“. Die Männer hatten unter ihrer Festspielgarderobe Warnwesten an. Alle drei wurden rasch aus dem Saal begleitet. Die drei Steirer erhielten in der Folge einen Strafbescheid von jeweils 440 Euro wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Lärmerregung. Gegen den legten sie Beschwerde ein.