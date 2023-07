Klimaaktivisten crashen „Jedermann“-Premiere

Sicherheitshalber schickten die Aktivisten auch noch ein paar Statements an die Presse: „Wollen wir weiter in die Klimahölle rasen? Oder ist es an der Zeit, den Fuß vom Gas zu nehmen und die Lösungen, die der Klimarat schon letzten Juni vorgelegt hat, endlich umzusetzen?“, hieß es unter anderem. Im Twittervideo (unten) sind auch einige Statements zu sehen.