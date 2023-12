Ägypten stellt Plan für Ende des Gaza-Kriegs vor

Hamas-Anführer zu Gesprächen in Ägypten

Der Anführer der islamistischen Hamas, Ismail Hanija, war zuvor mit einer Delegation zu Gesprächen in Ägypten. Dem Bericht von Ashark News zufolge ist er am Samstag wieder zurück nach Katar gereist. Er ist eine der wichtigsten Führungsfiguren der Hamas. Er lebt in Katar.