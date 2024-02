Statt Talente will Berger sich selbst entwickeln

Der 39-Jährige möchte ab Sommer statt den Talenten im Ländle sich selbst weiterentwickeln und in einer Kampfmannschaft arbeiten: „Ich bin in der Komfortzone und will raus. Denn Schritt will ich machen.“ Dazu kommt die Entfernung zwischen Salzburg und Vorarlberg, die teilweise auch anstrengend gewesen ist: „Es waren viele Kilometer die ich in den letzten Jahren zurückgelegt habe.“ Was genau auf Berger zukommt, weiß er noch nicht. Doch durch seinen Berater Frank Schreier weiß er, dass er sich in besten Händen befindet. „Ich möchte im Profibereich als Betreuer arbeiten und meine Erfahrungen voll einbringen.“ Doch auch ein Engagement in der Salzburger Liga oder der Regionalliga schließt er nicht aus: „Im Moment bin ich offen für alles.“