Kilometerfresser Berger stolz auf seine Burschen

Für Markus Berger begann im August 2021 eine neue Mission als ÖFB-Talentecoach in Vorarlberg. Nach der ersten Saison kann der Ex-Profi (in Österreich, Portugal, Ukraine, Russland, Norwegen) zufrieden resümieren. „Mit Filip Milojevic zur U18 von Leverkusen und Christopher Olivier in die U16 des VfB Stuttgart konnten wir zwei Toptalente nach Deutschland transferieren. Das freut mich besonders“, ist der 37-jährige Salzburger stolz auf seine Jungs.