Berger formt die talentierten Kicker

„Ich trainiere mit den Jungs viel im Fitnessstudio und an der Position am Feld“, erklärt der 38-Jährige seine Hauptaufgaben. Die zum Erfolg führen dürften. In der aktuellen Transferperiode schafften mit Yanik Spalt (VfB Stuttgart), Mauro Hämmerle (FC Augsburg) und Jayden Makwaya (SC Freiburg) drei seiner Schützlinge den Sprung nach Deutschland.