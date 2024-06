Warten auf Hilfe bei den Betriebskosten

Es war der erste Erfolg der KPÖ Plus im Salzburger Landtag: Einstimmig wurde ein Antrag der Kommunisten beschlossen. Es herrschte Einigkeit, dass der Ausbau der Betriebskostenberatung durch das Land überprüft wird. Und seitdem? „Seitdem sind die Betriebskosten weiter gestiegen, aber was hat die Landesregierung seither übernommen?“, fragt sich auch Klubobfrau Nathalie Hangöbl (KPÖ Plus). Für Hangöbl ist klar, dass sie bei dem Thema auf jeden Fall nachhaken will. Eine parlamentarische Anfrage an die Landesregierung wird eingebracht werden. „Dann werden wir herausfinden, was die Regierung für Schritte gesetzt hat, oder ob sie den einstimmigen Beschluss in einer Schublade verschwinden lässt“, so Hangöbl.