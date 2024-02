Experiment: Band spielt ihren Song über Stunden

In Dauerschleife

Irgendwann fiel bei den Aufnahmen der schicksalsschwere Satz, der ein Experiment nach sich zog, von dem niemand weiß, wie es ausgeht. „Wie geht es mir nach drei Stunden ,This Blur‘ nonstop? Wie geht das Publikum damit um? Und in welche Richtungen führt das Zusammenspiel mit den Gastmusikern?“ Maja Osojnik, Sängerin, Komponistin, Sounderfinderin, liefert da ebenso einen Input wie der in Graz bestens bekannte Martin Plass (The Striggles, Reflector), der dieses Mal sein Saxophon mitbringt.