Diese Eissorten bringt das Jahr 2024

Ob daheim auf dem Balkon, als Belohnung nach einer Wanderung oder einem Spaziergang, auf einer Radtour, am Badesee oder im Freizeitpark - die gefrorene Spezialität ist ein stetiger Begleiter, sobald die Temperaturen steigen. Fast jede Eismarke präsentiert heuer spannende, neue Formate: Eis am Stiel, in der Waffel, als Push-Up, im Becher, in der Wanne, als Sandwich, in der Vorratspackung oder in unterschiedlichen, zum Teil gänzlich neuen Formaten.