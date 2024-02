„Hör mal, wer da hämmert“-Star wurde festgenommen

„Hör mal, wer da hämmert“-Star Zachery Ty Bryan wurde am Wochenende in Kalifornien verhaftet. Der 42-Jährige wurde betrunken am Steuer erwischt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler, der als Serien-Sohn von Tim Allen bekannt wurde, mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist.