Ex-„Hör mal, wer da hämmert“-Kinderstar in U-Haft

Er spielte einen der Söhne von Tim Allen in der Kultserie „Hör mal, wer da hämmert“. Sein Leben hat er trotz Reparaturversuchen nie richtig in den Griff bekommen. Jetzt wurde Zachery Ty Bryan bereits zum zweiten Mal wegen häuslicher Gewalt verhaftet. Der Schauspieler sitzt in Oregon in U-Haft.