Klimaschutz in Verfassung - oder es wird „lauter“

Protestwelle ab kommender Woche

Die „Letzte Generation“ startet bereits kommende Woche eine weitere Protestwelle. Freund verwies in diesem Zusammenhang auch auf einen Großprotest am 2. März vor dem Wiener Museumsquartier. Für die Aktion am Großprotest wollen die Aktivisten laut eigenen Angaben mindestens 100 Teilnehmer mobilisieren. Die Aktionen wolle man diverser gestalten, egal ob mit oder ohne Superkleber. „Wir schließen kein Mittel aus“, so Freund. Einzige Einschränkung: „Unsere Proteste sind immer friedlich und gewaltfrei.“ Konkreter ins Detail gehen wollte die Gruppe am Montag nicht.