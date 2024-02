„Müssen aufrüsten“ - Bundesheer kauft neue Panzer

„Arbeitsplätze und Steuereinnahmen“

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Neutralität eine glaubhaft wehrhafte bleibt“, betonte der Kanzler. Er sah einen „besonderen Tag“ für das Heer und auch einen „guten Tag“ für den heimischen Wirtschaftsstandort. Denn über 70 Prozent der Wertschöpfung bleiben demnach in Österreich, an der Produktion beteiligt seien über 200 österreichische Unternehmen: „Das bedeutet Arbeitsplätze und Steuereinnahmen“, so Nehammer.