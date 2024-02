Wohnungsbrand durch achtlos weggeworfene Zigarette

Eine 36-jährige Frau hatte gegen 22.30 Uhr in ihrer Wohnung in Klagenfurt Rauch gerochen. Sie konnte nicht feststellen, woher, aber sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Männer der Berufsfeuerwehr Klagenfurt und der FF Haidach brachten auch die Bewohner der benachbarten Wohnungen in Sicherheit.