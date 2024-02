Sind wir beim Bodenfraß doch besser als gedacht?

Konferenz in Linz

Um Maßnahmen festzulegen, wie dennoch möglichst sparsam verbaut werden kann, versammelt der ÖVP-Landesrat nun all seine Amtskollegen um sich: Am 29. Februar findet auf seine Einladung hin eine Konferenz der Raumordnungsreferenten aller Bundesländer in Linz statt. Auch Vertreter von Städte- und Gemeindebund sowie der Bodenmanagement-Experte Arthur Kanonier von der TU Wien werden beim Treffen dabei sein. Ziel sei es, sich auf eine weitere Vorgehensweise in Sachen Bodenverbrauch zu einigen, sagt Achleitner. In welche Richtung das gehen kann? „Die Größe von Bauparzellen beschränken und Leerstände nutzen“, nennt er einmal zwei seiner Vorstellungen.