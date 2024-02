Weltcuppunkte geholt, nun soll der Gesamtsieg her

„Es ist schon eine große Erleichterung für mich, dass es jetzt endlich mit meinen ersten Weltcuppunkten geklappt hat“, gestand Emily Schöpf, nachdem sie in der zweiten Crans Montana-Abfahrt 2,47 Sekunden hinter Siegerin Marta Bassino (It) auf Rang 21 gefahren war und damit zehn Zähler sowie einen Preisgeldscheck in Höhe von 1150 Schweizer Franken - vor Steuer - holen konnte. Bereits in der ersten Abfahrt war die 23-jährige Tschaggunserin bis knapp vor dem Ziel auf Kurs Top-20 gelegen, ehe sie ein „Absitzer“ um den Lohn ihrer guten Leistung brachte.