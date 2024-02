Emily Schöpf ist die Beste in der EC-Abfahrt

Die Siege in der Schweiz holten sich Karen Clement (Fra) und Elvedina Muzaferija (Bos). Die Lecherin Magdalena Egger wurde im ersten Rennen starke Vierte, im zweiten musste sie sich nach einem Fehler mit Platz 31 zufrieden geben. Starke SaisonNeben der Abfahrtswertung sicherte sich Schöpf auch gleichzeitig ihr Weltcup-Ticket in der Speeddisziplin für die kommende Saison. Das höchstverdient, denn das ÖSV-Ass lieferte in diesem Winter ausgezeichnete Ergebnisse - vor Crans Montana glänzte sie mit zwei Siegen in Orcieres Merlette (Fra) und zwei zweiten Plätzen in Passo San Pellegrino (It).