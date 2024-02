Ex-Frontex-Chef tritt für Rechtspopulisten an

Soll Pushbacks vertuscht haben

Der Spitzenbeamte Leggeri stand von 2015 bis April 2022 an der Frontex-Spitze. Grund für seinen Rücktritt waren Berichte über Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen sowie Ermittlungen der Anti-Betrugsbehörde Olaf. Leggeri wurde vorgeworfen, sogenannte Pushbacks der griechischen Küstenwache vertuscht zu haben, also illegale Zurückweisungen Asylsuchender.