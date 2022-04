Frontex-Chef Leggeri bietet Rücktritt an

„Längst überfällig“

Zustimmung für Leggeris Rücktritt kommt unter anderem von der SPÖ-Europaabgeordneten Bettina Vollath und Michel Reimon, Europasprecher der Grünen. „Frontex war nachweislich an Rechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen beteiligt, dafür verantwortlich ist selbstverständlich die Führungsspitze der EU-Agentur“, hieß es in einer Aussendung von Vollath. Leggeris Rücktritt sei „längst überfällig“. Unmenschlichkeit gegen Vertriebene dürfe keine Strategie sein, sagte Reimon. Das Recht auf Asyl sei ein Menschenrecht und als solches unverhandelbar. Ein Rücktritt des Frontex-Chefs sei „unausweichlich“.