„6-Sekunden-Gegentor hat uns vielleicht geholfen“

Rekordtor war irregulär

Wobei das Blitztor nicht hätte zählen dürfen! Der Stürmer war beim Anstoß zu früh in die gegnerische Hälfte gestartet, doch die Referees hatten nichts gemerkt – und der VAR darf in dieser Situation nicht eingreifen. „Klar haben wir uns zu lange Zeit gelassen und darf er nie zum Ball kommen. Aber es ist auch eine Gemeinheit, dass das Tor zählt“, sagte Maranda. „Fehler passieren, aber dass es keiner der Referees sieht, ist schon bitter. Vielleicht hat uns das Tor aber sogar geholfen, weil sich Salzburg sicher gefühlt hat – und es war ja noch genug Zeit auszugleichen“, sagte Blau-Weiß Trainer Gerald Scheiblehner am Ende mit einem Schmunzeln.