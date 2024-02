Ein guter Tag für digitales Gold(schürfen)

Mehrere Faktoren ließen den Anstieg erwarten: Am 11. Jänner erlaubte die US-Börsenaufsicht den erstmaligen Handel von 11 Bitcoin-ETFs an der Wall Street. Auf die Gewinner-Straße ist die 2009 nach strengen Regeln geschaffene dezentrale Krypto-Währung schon früh abgebogen: Durch die Begrenzung auf maximal 21 Millionen Bitcoins können sie - ähnlich wie Gold - nicht künstlich vermehrt werden. Ein weiterer Grundstein besteht im Halving, der Halbierung der Belohnung für das Schürfen aller 210.000 Blöcke. Die 3 letzten Halbierungen (2012, 2016, 2020) haben im Schnitt 5 Monate später ein Kursfeuerwerk gezündet. Mitte April steht das vierte Halving an.