Grüne oder ÖVP: Wer hat wen monatelang blockiert?

Die „Krone“ hatte über Monate hinweg den Finger in eine offene Wunde im Notarztwesen gelegt. Die Grazer Posse rund um das Nachtlandeverbot für Rettungshubschrauber sorgte bei Öamtc und Landesregierung für Kopfschütteln. Jetzt hat sich das Problem in Luft aufgelöst, im Nationalrat wird das Luftfahrtgesetz geändert. „Man hätte die Lösung auch früher haben können“, monierte allerdings Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Eine Aussage, die Polit-Beobachtern aber sauer aufstößt. Denn das Land Steiermark wandte sich bereits im Mai 2022 schriftlich an Leonore Gewesslers grünes Verkehrsministerium und forderte eine Gesetzesnovelle, wie sie jetzt am Tisch liegt.