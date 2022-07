Uralt-Gesetz bremst Rettungs-Nachtflüge

Die Helikopter sind vom Personal und der Ausstattung her bestens gerüstet, um auch in den Nachtstunden zu fliegen. Deshalb unterstützt der Öamtc auch den Schritt des Landes, neben dem in St. Michael stationierten Christophorus 17 eine weitere Maschine in den 24-Stunden-Dienst zu stellen. Zur Wahl stehen der C 14 in Niederöblarn und der C 12 in Graz.