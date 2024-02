„Der Präsident“ und die Konkurrenz diskutierten

Während AK-Präsident Günther Goach in gewohnt souveräner Manier über Wohnkosten und Arbeitszeit referierte, merkte man ihm den Wahlkampf doch an. „Ich bin der Präsident!“, erwiderte er leicht genervt dem Vorwurf der Konkurrenz, er sei zu präsent in den Medien. Der freiheitliche Kandidat Manfred Mischelin warnte sogar davor, dass die AK unter Goach eine „Vorfeldorganisation“ der SPÖ sei. Struger ließ damit aufhören, dass er den ÖVP-Plan zur Kürzung des Arbeitslosengeldes unterstütze, und schloss sich der Kritik am Präsidenten an.