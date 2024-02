Jugendlicher schoss mit Stahlkugeln auf Auto

Auf Höhe eines Parkplatzes in der Ortschaft Hoch-Liebenfels hatte dann einer der Burschen im hinteren Auto seinen „Geistesblitz“. Mit einer Softgun-Pistole feuerte er mehrmals mit Stahlkugeln auf die Heckscheibe des vorderen Autos, die dadurch total beschädigt wurde. Der Grund? „Er wollte seinen Freund im vorderen Pkw damit zum Anhalten bewegen“, so die Polizei. Der Besitzer des Autos zeigte den Vorfall dann bei der Polizei an.