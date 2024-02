Mysteriöser Koffer kostete Kärntnerin 60.000 Euro

Über Social Media hatte die 64-jährige Klagenfurterin im Oktober 2023 einen amerikanischen Soldaten kennengelernt, der ihr erzählte, dass er sich im Auslandseinsatz in Syrien befinde. „Im Zuge des Kennenlernens entstand reger Kontakt zwischen den beiden; der Polizei liegen mehrere 100 Seiten an Konversationen vor“, schilderte ein Polizeibeamter. Er habe ihr auch versprochen, sie in Kärnten besuchen zu kommen.