NGO wirft Serbien Gewalt gegen Migranten vor

Eine nordmazedonische Nichtregierungsorganisation hat der serbischen Polizei Gewalt gegen Migranten vorgeworfen. Am vergangenen Wochenende seien mehr als 70 Migranten in einem Dorf an der Grenze zu Serbien aufgetaucht, viele von ihnen nur mit Unterwäsche bekleidet, sagte die Leiterin der Flüchtlingshilfeorganisation Legis am Freitag.