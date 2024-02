Salzburg Airport rüstet sich für Super-Samstag

Rund 400 Mitarbeiter zählt Salzburgs Flughafen in der Regel. 550 bis 580 werden sich am heutigen Tag auf den 175 Hektar Fläche tummeln, das Gros natürlich in den zwei Terminals. Das Besetzungsplus von beinahe 50 Prozent hat ausschließlich mit dem Super-Samstag zu tun, der einen Multi-Schicht-Betrieb erfordert.