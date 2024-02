Wizz Air bringt Salzburg 100.000 Passagiere

Robert Carey, der Boss bei Wizz Air, will Salzburg zudem am starken Wachstum mitnaschen lassen, das erzählte er im „Krone“-Gespräch: „Wir wachsen im Schnitt jährlich um 25 Prozent, damit kommen 30 bis 40 neue Flugzeuge dazu. Wir schauen uns Salzburg und die Region genau an. Sie kann noch weit stärker ausgeschöpft werden, liegt der nächste große Airport mit München doch Stunden entfernt.“