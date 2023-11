Fluglinie Wizz Air hebt wieder in Salzburg ab

Die Corona-Pandemie hatte die Salzburg-Pläne der ungarischen Fluglinie durcheinandergewirbelt. Jetzt aber werden die Flieger von „Wizz Air“ am Salzburg Flughafen landen und abheben. Künftig soll schon ab Februar dreimal die Woche der Londoner Flughafen Luton angeflogen werden: jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag. Ab April kommen dann die zwei europäischen Hauptstädte Skopje in Nordmazedonien und Bukarest in Rumänien dazu: Jeden Montag, Mittwoch und Freitag soll es Flüge nach Skopje geben. Und jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag nach Bukarest.