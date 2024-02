Traurige Gewissheit: Weitere Hamas-Geisel (59) tot

Kritik an Angriff auf palästinensische Klinik

Unterdessen erhebt das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen nach dem jüngsten Militäreinsatz in einer palästinensischen Klinik Vorwürfe gegen Israel. „Die Operation scheint Teil eines Musters zu sein: Israelische Streitkräfte greifen lebenswichtige zivile Infrastruktur an, insbesondere Krankenhäuser“, sagte UN-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani am Donnerstagabend in Genf. „Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung sind entsetzlich“, beklagte sie.