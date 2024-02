Zahl illegaler jüdischer Siedlungen steigt rasant

Etwa zehn der insgesamt 26 Siedlungen wurden demnach laut der Organisation seit dem Beginn des Kriegs im Gazastreifen am 7. Oktober errichtet. In dem Bericht wird der Anstieg bei der Zahl der illegalen Siedlungen mit dem Amtsantritt der ultra-rechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Dezember 2022 in Verbindung gebracht. Ihr gehören auch rechtsextreme Politiker an, die die Siedler unterstützen und selbst in Siedlungen leben.