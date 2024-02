Vier Verletzte bei Unfall mit Kindergartenbus

Der Pensionist wollte bei der Kreuzung mit dem Güterweg Deiming nach links abbiegen, blinkte links und verringerte die Geschwindigkeit. Zu diesem Zeitpunkt lenkte eine 18-Jährige aus Klam ihren Pkw hinter dem Transporter und übersah offenbar den Abbiegevorgang. Der Pkw rammte das Heck des Transporters. Die beiden Buben wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Uniklinikum gebracht. Auch die beiden Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt; sie wurden in das UKH Linz gebracht. Niemand ist in Lebensgefahr.