Minderjährige Freundin mit Drogen versorgt

In Sachen schwere Körperverletzung bekennt sich der Oberländer schuldig. So gibt er zu, in einer Discothek einem 21-jährigen Mann einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt und dadurch leicht verletzt zu haben. „Das war nicht in Ordnung, das weiß ich. Ich habe mich bereits persönlich beim Opfer entschuldigt.“