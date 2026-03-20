Zwei Autos über Gegenfahrbahn geschleudert

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der L87 zwischen Gais und Nenzing im Bereich der Autobahnabfahrt in Richtung Feldkirch. Ein 59 Jahre alter Lenker war auf der Abfahrt unterwegs und übersah offenbar, dass er Nachrang hatte. Er fuhr in die Straße ein und kollidierte dort mit dem Wagen eines 21-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos über die Gegenfahrbahn auf den Gehsteig geschleudert.