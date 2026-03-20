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Zwei Autos über Gegenfahrbahn geschleudert

Vorarlberg
20.03.2026 09:19
Völlig demolierte Autos nach dem Unfall.
Völlig demolierte Autos nach dem Unfall.(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Vorarlberg kam es bei einer Abfahrt von der Autobahn A14 am Donnerstagabend zu einem Crash zwischen zwei Pkw. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, Alkohol war aber keiner im Spiel.  

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Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der L87 zwischen Gais und Nenzing im Bereich der Autobahnabfahrt in Richtung Feldkirch. Ein 59 Jahre alter Lenker war auf der Abfahrt unterwegs und übersah offenbar, dass er Nachrang hatte. Er fuhr in die Straße ein und kollidierte dort mit dem Wagen eines 21-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos über die Gegenfahrbahn auf den Gehsteig geschleudert. 

Die Unfallstelle.
Die Unfallstelle.(Bild: Bernd Hofmeister)

Die beiden Lenker wurden zur medizinischen Abklärung ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen der Autos war eine Weiterfahrt damit nicht möglich, der ÖAMTC schleppte die Wracks schließlich ab. Ein bei den Lenkern durchgeführter Alkovortest verlief in beiden Fällen negativ.

An der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen: Die L87 war von 20.10 bis 21.10 Uhr lediglich einspurig befahrbar. Für die Dauer der Fahrzeugbergung musste die Straße für kurze Zeit sogar vollständig gesperrt werden. Im Einsatz waren unter anderen die Feuerwehren Bludesch und Nenzing mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 57 Helfern.

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