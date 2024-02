Bauern quer durch Europa im Kampf gegen Bürokratie

Flammendes Chaos vor dem EU-Parlament: So etwas hat Europa-Abgeordneter Christian Sagartz bei seiner Arbeit in Brüssel noch nie erlebt. Was als ohrenbetäubendes Hupkonzert begann, schlug rasch in einen heftigen Protest tausender belgischer Landwirte um. Erbost zündeten Bauern Heu an, steckten Holzpaletten in Brand. Mit einem abgerissenen Denkmal setzten die Landwirte ein lautes Zeichen gegen die Bürokratie-Misere, die ihre Existenz bedrohe. Auch vor dem Europa-Parlament in Straßburg demonstrierten sie.