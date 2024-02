Wilderer töteten Waldrappen der Rosegger Kolonie

Einen weiteren schlimmen Rückschlag muss das Waldrapp-Projekt in Rosegg hinnehmen. Ein Vogel aus der Brutkolonie des Tiergartens wurde mit einem schwer verletzten Flügel auf einer Straße in der Gemeinde Buja (Provinz Friaul-Julisch-Venetien) gefunden. Im Auffangzentrum in Udine wurden gleich mehrere Projektile im Körper von Freckles entdeckt. Der Vogel verendete noch während der Notoperation. Nach seinem Tod wurde ein weiteres Projektil entdeckt, das schon länger in seinem Flugmuskel gesteckt haben dürfte. Freckles war also offenbar binnen mehrerer Tage gleich zweimal angeschossen worden.