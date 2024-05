„Schmutzkübelkampagne“ – jetzt schlägt FPÖ zurück

Der Antrag der Staatsanwaltschaft wird heute im steirischen Landtag abgenickt – gegen die Stimmen der freiheitlichen Abgeordneten. Für die FPÖ der letzte Höhepunkt einer „ÖVP-gesteuerten Schmutzkübelkampagne“. Darum geht sie jetzt ihrerseits in die Offensive. „Es ist nicht hinzunehmen, dass permanent versucht wird, führende Abgeordnete der FPÖ mittels strafrechtlicher Anwürfe einzuschüchtern. Genau davor soll die Immunität die gewählten Volksvertreter schützen“, schreibt die Partei am Dienstag in einer Aussendung. Die „hanebüchenen Vorhaltungen“ werden demnach definitiv rechtlich in einer Einstellung enden.