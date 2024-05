Bullen sollen nach diesem Trainer angeln

Schützenhilfe nötig

Salzburg droht nach zehn Meistertiteln en suite in diesem Jahr leer auszugehen. Vor der letzten Runde liegt man zwei Punkte hinter Sturm Graz und benötigt neben einem Sieg gegen den LASK auch Schützenhilfe von Klagenfurt, das am letzten Spieltag an der Mur gastiert.