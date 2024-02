Alpinpolizei appelliert: Runter vom Gas auf Piste!

Ferienzeit und wenig Schnee in vielen Skigebieten - das ist keine gute Kombination. Die Zahl der Unfälle auf den Pisten ist derzeit wieder sehr hoch. Auffällig häufig verletzen sich Wintersportler, weil sie von der Piste abkommen. Ein Todesopfer gab es zuletzt in Nauders. Wie berichtet, prallte dort am Dienstag ein Deutscher (47) gegen einen Baum und starb.