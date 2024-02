Rauchender Minister soll Alarm ausgelöst haben

Auch genau eine Woche nach dem Staatsgewalze ist der Wiener Opernball in politischen Kreisen noch immer in aller Munde. Ein Hintergrund: Am Dienstagabend berichtete die „Krone“ über einen Rauchalarm auf der Herrentoilette, der vom Zigarettenqualm hochrangiger Politiker ausgegangen sein soll. Seitens der Staatsoper bestätigte man zwar den Alarm, gab aber nicht bekannt, wer illegalerweise auf der Toilette geraucht haben soll.