Zigarette am WC löste Rauchalarm am Opernball aus

Alles Walzer hieß es vergangenen Donnerstag auf dem Tanzparkett in der Wiener Staatsoper. Naturgemäß ging es beim Ballevent des Jahres aber auch auf dem politischen Parkett heiß her. Offenbar sogar so heiß, dass sich hochrangige Politiker verbotenerweise zum Rauchen auf die Herrentoilette zurückgezogen und sich den Weg nach draußen lieber gleich ganz erspart haben.