Sex mit Melkhelferin: Bäuerin verprügelt Ehemann

Eine äußerst ungewöhnliche Verhandlung ist am Donnerstag am Bezirksgericht Baden (NÖ) über die Bühne gegangen: Dort standen eine 40-jährige Landwirtin und ihr Noch-Ehemann vor der Richterin. Wieso? Die Frau soll den 43-Jährigen mit einem Metall-Gummi-Schrubber verprügelt haben, nachdem sie ihn in flagranti bei außerehelichem Sex mit einer jungen Melkhelferin im Kälberstall erwischt hatte.