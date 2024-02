Exekutive bekommt neues Sicherheitszentrum in Wien

Baubeginn 2025, Fertigstellung frühestens 2031

Bis zur Realisierung wird es noch dauern. Der Baubeginn ist laut dem Innenminister mit 2025 anvisiert. Die Umsetzung wird dann sechs bis sieben Jahre dauern, der Einzug soll in Etappen erfolgen. Der Dank Karners galt neben der Stadt Wien auch dem Verteidigungsministerium. Denn das Sicherheitszentrum kann an dem Standort in Meidling nur durch eine Umstrukturierung der Bundesheer-Objekte entstehen.