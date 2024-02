Im Imlauer Braurestaurant wurde zu Fisch gebeten

„Drei Jahre bin ich mittlerweile schon in Pension, jetzt komme ich eben privat hierher“, erzählt eine ehemalige Angestellte. Während sich die meterlange Schlange vor dem großen Fischbuffet aufbaut, ist genug Zeit für ein kleines Pläuschchen mit anderen hungrigen Gästen. Wer vor allem von den mit süßer Chilisauce glasierten Garnelen-Spießen etwas haben will, sollte möglichst vorne in eben dieser Schlange stehen.