Valentinstag 3.0, Hilfe! Wie soll man als normalsterblicher Mensch mit diesen Illusionen mithalten? Aber zum Glück ist eben „nichts schwieriger als die Liebe“ - und vielleicht liegt ihre Perfektion gerade im Unperfekten. In all den Fehlern und Marotten, die wir trotzdem lieben. Weil sich Liebe eben nicht programmieren lässt. Dieses schönste aller Gefühle, das so viel größer ist, als jede KI es je zu sein vermag.