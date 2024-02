AMS- und Deutschkurs-Pflicht machten sich bezahlt

Familien, die sich trennten; Frauen, die ihre Kinder und sich in Sicherheit brachten - die Bilder nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine haben sich bei vielen eingeprägt. In Österreich sind derzeit 17.235 Vertriebene auch am Arbeitsmarkt aktiv. Oberösterreich nimmt hier eine Vorreiterrolle ein.