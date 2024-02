Rücküberweisungen fließen in Essen und Bildung

Damit bezog er sich unter anderem auf die aktuelle Asyl-Debatte, in der Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Zahlungen an das Heimatland als „Missbrauch“ bezeichnete. „Wie kann Migration gut gestaltet werden zum beiderseitigen Vorteil?“, sollte stattdessen gefragt werden. Der Großteil der Zahlungen in die Heimatländer der Migrantinnen und Migranten fließe in Grundbedürfnisse, in „Saatgut, ein bisschen mehr Dünger, einen Ochsen, ein kleines landwirtschaftliches Gerät, etwas, das das Vorortbleiben der anderen absichert“, sagte der deutsche Soziologe Olaf Bernau zur Nachrichtenagentur APA.