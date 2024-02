Asyl: Bezahlkarte gibt es bisher nur in Tirol

Private Unterkünfte haben vor allem Flüchtlinge aus der Ukraine gefunden. Sonst leben die meisten Flüchtlinge und Asylwerberinnen sowie Asylwerber in organisierten Quartieren. Das Geld für die Miete wird dann direkt an die Quartiergeber übermittelt. In Niederösterreich gibt es zudem sieben Euro Essensgeld pro Tag (210 Euro pro Monat), in Kärnten sind es 215 Euro. Auch für Schulbedarf kann es extra Geld geben.